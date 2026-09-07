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Нижегородская правда

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В России открылось более 80 автосалонов «возрожденного» бренда Volga

В России открылось более 80 автосалонов «возрожденного» бренда Volga

80 официальных дилерских центров предлагают автомобили VOLGA в России. Новые автосалоны «возрожденного» бренда сейчас действуют в 35 городах по всей стране, сообщили в пресс-службе компании.

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