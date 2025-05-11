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Администрация Трампа сохранит Национальный космический совет

Администрация Трампа сохранит Национальный космический совет

Белый дом планирует сохранить Национальный космический совет, что, по словам представителей отрасли, может стать защитой интересов производителей космической отрасли в условиях текущих сокращений бюджетов, 10 мая сообщает издание SpaceNews.

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