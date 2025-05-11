Администрация Трампа сохранит Национальный космический совет

Белый дом планирует сохранить Национальный космический совет, что, по словам представителей отрасли, может стать защитой интересов производителей космической отрасли в условиях текущих сокращений бюджетов, 10 мая сообщает издание SpaceNews.
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