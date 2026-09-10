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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Журова о недопуске Валиевой: «В ISU просто боятся, не хотят шума, который может возникнуть в связи с ее выступлениями. Камиле нужно до конца защищать свои интересы»

Депутат Госдумы и олимпийская чемпионка Светлана Журова  предположила, почему фигуристка Камила Валиева не допущена к международным турнирам.

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