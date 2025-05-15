Премьер Малайзии согласился с мнением Путина насчет расследования крушения MH17

Премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим согласился с мнением президента России Владимира Путина насчет расследования крушения рейса MH17 о том, что для полноценного изучения трагедии необходимо сотрудничество и независимая экспертиза.
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