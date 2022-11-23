Несекретные материалы

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Плохой день

Плохой день

Вы думаете, что у вас трудный день, сравните-ка с этими историями: 1. После экологической катастрофы на Аляске, вызванной разливом нефтяного пятна, была проведена реабилитационная программа по лечению тюленей, средней стоимостью $80 000 на одно животное.

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