Интеллект искусственный, прибавка к зарплате реальная: пользующиеся ИИ сотрудники зарабатывают на 41% больше

Искусственный интеллект отличается от предыдущих волн автоматизации тем, что впервые выполняет задачи, с которыми до недавнего времени мог справиться только человек, и затрагивает большинство белых воротничков.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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