Над территорией России за ночь сбили 61 украинский дрон 

Как сообщили в Министерстве обороны России, за прошедшую ночь российские системы противовоздушной обороны сбили девять ракет ATACMS над Крымом и 61 украинский дрон, 57 из которых - над территорией Краснодарского края, пишет РИА «Новости».
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