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Царьград

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Mash: в Москве спасли мать с ребёнком после трёх лет рабства

Mash: в Москве спасли мать с ребёнком после трёх лет рабства

Девочка не научилась говорить: мать с дочерью спасли из неволи в Москве.В Москве волонтёры вместе с полицией освободили женщину и её трёхлетнюю дочь, которые, по данным активистов, около трёх лет жили в условиях фактической изоляции.

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