Удар по Одессе: Российские ракеты уничтожили штаб и корабли ВМС Украины Ирэн ОрлонскаяРоссийские вооружённые силы осуществили новый точечный удар по военной инфраструктуре Украины, нацелившись на Одесский морской порт.
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