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В Ленобласти задержали поджигателя волонтерского склада с вещами для СВО

В Ленобласти задержали поджигателя волонтерского склада с вещами для СВО

Злоумышленник поджег склад волонтерского штаба в Ленинградской области, где хранились вещи для отправки в зону СВО и одежда с обувью для детей из Курской области, сообщило 25 мая правительство Ленобласти.

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