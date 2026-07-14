Юрист: уголовная ответственность возможна при долге свыше 2,7 млн рублей

Юрист Сергей Колосков рассказал, что уголовная ответственность за неуплату налогов может наступить, если за период в пределах трёх финансовых лет сумма недоимки превысила 2,7 млн рублей и следствие доказало умышленное уклонение.
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