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Центробанк разрабатывает меры поддержки заемщиков из Курской области

Центробанк разрабатывает меры поддержки заемщиков из Курской области

Центробанк (ЦБ РФ) занят разработкой мер, призванных уменьшить проблемы пострадавших из приграничных регионов РФ, рассказал «Известиям» директор департамента банковского регулирования и аналитики Банка России Александр Данилов.

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