Центробанк разрабатывает меры поддержки заемщиков из Курской области

Центробанк (ЦБ РФ) занят разработкой мер, призванных уменьшить проблемы пострадавших из приграничных регионов РФ, рассказал «Известиям» директор департамента банковского регулирования и аналитики Банка России Александр Данилов.
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