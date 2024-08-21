ВОЗ отрицает, что приказывала странам готовиться к мегалокдаунам из-за оспы

ЖЕНЕВА (ИА Реалист). Всемирная организация здравоохранения опровергла информацию о том, что приказывала странам готовиться к мегалокдаунам из-за вспышки mpox (ранее это заболевание называлось «обезьяньей оспой»).
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