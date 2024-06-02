Журналист обрисовал ситуацию с укрытиями для авиатехники на аэродромах РФ

Недавно украинские эксперты, благодаря американским и европейским спутникам, внезапно для себя обнаружили на военном аэродроме Мариновка в Волгоградской области ряд «свежих и блестящих коробочек» – укрытий (ангаров) для защиты авиатехники.
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