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Журналист обрисовал ситуацию с укрытиями для авиатехники на аэродромах РФ

Журналист обрисовал ситуацию с укрытиями для авиатехники на аэродромах РФ

Недавно украинские эксперты, благодаря американским и европейским спутникам, внезапно для себя обнаружили на военном аэродроме Мариновка в Волгоградской области ряд «свежих и блестящих коробочек» – укрытий (ангаров) для защиты авиатехники.

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