Алиев должен извиниться: черные ящики не подтверждают обвинения в адрес России

БлокнотРУ Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что некоторые СМИ слишком поспешно обвинили Россию в авиакатастрофе в Актау об этом свидетельствуют первые данные «черных ящиков».
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