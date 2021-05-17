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Названы продукты, которые в будущем спасут человечество от голода

Названы продукты, которые в будущем спасут человечество от голода

Британские ученые из Кембриджского университета предложили необычный рацион для спасения человечества от голода.

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Сергей Ковалев
личинки и пр. гадость британские учёные могут засунуть себе сами знают куда. не знают? - подскажем! а наши нормально образованные специалисты говорят другое - при сегодняшних технологиях планета Земля способна прокормить ок. 28 млрд жителей. не жучками с червячками, а полноценной привычной едой. вопрос! - а почему британские учёные сыпят пиплу соль на раны? ответ в том месте, откуда британские учёные деньги получают... трижды прав Кожугетович - бить будем по центрам принятия решений!
Konstantin Петров
Так и будет. Пока богатеи будут жрать лобстеров и хамон с трюфелями, простому народу по талонам за хорошее поведение будут выдавать миску сушеных личинок и кружку вечерней слизи.

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