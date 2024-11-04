Володин: за последние годы против России ввели более 22 тысяч незаконных санкций

За последние годы против Российской Федерации ввели свыше 22 тысяч незаконных рестрикций. Об этом в своем поздравлении по случаю Дня народного единства упомянул председатель Государственной Думы Вячеслав Володин.
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