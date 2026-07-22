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Проблемные ускорители Vulcan снова ударили по Northrop Grumman: поставки обновлённой версии сдвинулись

Проблемные ускорители Vulcan снова ударили по Northrop Grumman: поставки обновлённой версии сдвинулись

После аномалии февральского запуска компания уже второй квартал подряд списывает убытки по двигателям GEM 63XL и рассчитывает начать их поставки только к концу годаNorthrop Grumman сообщила о новых финансовых потерях, связанных с твердотопливными ускорителями GEM 63XL для ракеты Vulcan Centaur.

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