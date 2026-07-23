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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Хуан Рикельме о Месси: «Мы думали, что такого как Марадона больше не будет. А потом появился тот, кто заставляет задуматься, не лучше ли он»

Экс-полузащитник сборной Аргентины Хуан Роман Рикельме выразил восхищение Лионелем Месси . Аргентинцы с 39-летним форвардом в составе завоевали серебро на ЧМ-2026.

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