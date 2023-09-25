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Анна Пракатень взяла золото в гребле на Азиатских играх. В мае она перешла из России в Узбекистан

Пракатень победила в женской одиночке на соревнованиях в китайском Ханчжоу с результатом 7.39,05. Она выиграла почти 11 секунд у китаянки Лю Жуйци, ставшей второй (7.

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