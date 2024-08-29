Инструмент для создания речи из текста с возможностью генерировать аудио с использованием 5 000 голосов и способностью синтезировать собственное аудио.
Uberduck
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Инструмент для создания речи из текста с возможностью генерировать аудио с использованием 5 000 голосов и способностью синтезировать собственное аудио.