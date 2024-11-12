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Мода и Шоу-бизнес

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Мосгорсуд признал законным штраф солисту «Порнофильмов» за дискредитацию армии

Мосгорсуд признал законным штраф солисту «Порнофильмов» за дискредитацию армии

Мосгорсуд подтвердил законность штрафа в размере 50 тысяч рублей, вынесенного вокалисту группы «Порнофильмы» Владимиру Котлярову (признан в РФ иностранным агентом) за дискредитацию Вооруженных сил страны.

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