НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

172 подписчика

Матч «Монпелье» – «Сент-Этьен», прерванный из-за беспорядков, решили не доигрывать: сохранится счет 0:2. В фэнтези останутся результаты 63 сыгранных минут

Встреча прошла 16 марта и не была доиграна: на 63-й минуте при счете 2:0 в пользу «Сент-Этьена» фанаты начали бросать на поле посторонние предметы.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх