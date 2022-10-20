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Книга для детей от Нэтана Чена доступна для предзаказа: «В ней все, что делает фигурное катание таким особенным для меня»

Книга для детей от Нэтана Чена доступна для предзаказа: «В ней все, что делает фигурное катание таким особенным для меня»

Олимпийский чемпион по фигурному катанию Нэтан Чен выпустил детскую книгу. «Это по-настоящему! Я так рад сообщить, что моя книга с картинками «Вэй катается на коньках» теперь доступна к предзаказу.

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