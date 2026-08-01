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«Считаю дни до нашей встречи»: 44-летняя Натали Портман откровенно показала беременность после развода

«Считаю дни до нашей встречи»: 44-летняя Натали Портман откровенно показала беременность после развода

Натали Портман, готовящаяся к самой важной премьере — без дублёров и сценаристов, — поделилась кадром, который заставил говорить о ней как о женщине на пороге чуда.

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