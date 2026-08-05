Форум "Арктика-Регионы": в Архангельск приедут свыше 1500 делегатов из России и Индии

В Правительстве Архангельской области анонсировали IV Форум "Арктика – Регионы", который соберет экспертов со всей страны13-14 августа в Архангельске пройдет IV Форум "Арктика – Регионы", организованный областным правительством при поддержке Министерства по развитию Дальнего Востока и Арктики и ООО "НЕВА‑Интернэшнл".
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