Власти Ямала капитально отремонтируют 57 социальных объектов

В ЯНАО в рамках Года здоровья масштабные ремонтные работы развернулись на 57 социальных объектах. Большая часть из них — 37 зданий — относится к системе здравоохранения: это больницы, поликлиники и отделения скорой помощи, сообщили в пресс-службе губернатора региона.