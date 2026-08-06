Власти Ямала капитально отремонтируют 57 социальных объектов

В ЯНАО в рамках Года здоровья масштабные ремонтные работы развернулись на 57 социальных объектах. Большая часть из них — 37 зданий — относится к системе здравоохранения: это больницы, поликлиники и отделения скорой помощи, сообщили в пресс-службе губернатора региона.
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