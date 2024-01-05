Говорят, это дерево может ходить

Истории, которые мы рассказываем себе о мире природы, иногда могут быть далеки от истины. На протяжении многих лет туристам в тропических лесах Центральной и Южной Америки рассказывали о дереве, которое медленно передвигается по земле, опираясь на свои ходульные корни.
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