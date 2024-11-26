Фигуристка Трусова призналась, что у нее была звездная болезнь

Спортсменка объяснила, как она проявлялась Серебряный призёр Олимпийских игр 2022 года по фигурному катанию Александра Игнатова (до замужества Трусова) в подкасте «Произвольная программа» на Первом канале рассказала, как проявлялась её звёздная болезнь.