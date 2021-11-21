Казахстанскую многоцелевую бронированную машину «Барыс 8х8» назвали не готовой к принятию на вооружение

Многоцелевая бронированная машина "Барыс" 8х8, завершившая государственные испытания, не готова к принятию на вооружение Минобороны Казахстана, поскольку имеет ряд крупных конструктивных недостатков, сообщает казахстанский веб-ресурс Ulysmedia.
Многоцелевая бронированная машина "Барыс" 8х8, завершившая государственные испытания, не готова к принятию на вооружение Минобороны Казахстана, поскольку имеет ряд крупных конструктивных недостатков, сообщает казахстанский веб-ресурс Ulysmedia.
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