Остин – Белоусову: вы там берега не потеряли?

САША ЛЕПАЕВ

с самого подрыва северных потоков. потопления наших кораблей убийство наших граждан в Севастополе и на пляже атак на Россию. складывается такое впечатление. что страна очень слаба что бы на все это отвечать как и положено. или в чем проблема.бьют убивают граждан а руководство одними пугалками весь запад запугали. в Россию троянского коня завезли. и ничего не делается в внутри страны для безопасности граждан. теракты убийства износилование нападение на полицейских. и никакого действия. что творится в стране.где власть которая должна защищать. а не помогать терористам.