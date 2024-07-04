Коллаж - Блокнот.ру Вот о чем можно было бы поговорить с министром обороны США после передачи ATACMS и Севастополя, сказать сложно.
Остин – Белоусову: вы там берега не потеряли?
Комментарии
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Misha Glusch
дурак ты что-ли?
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10 час.
САША ЛЕПАЕВ
с самого подрыва северных потоков. потопления наших кораблей убийство наших граждан в Севастополе и на пляже атак на Россию. складывается такое впечатление. что страна очень слаба что бы на все это отвечать как и положено. или в чем проблема.бьют убивают граждан а руководство одними пугалками весь запад запугали. в Россию троянского коня завезли. и ничего не делается в внутри страны для безопасности граждан. теракты убийства износилование нападение на полицейских. и никакого действия. что творится в стране.где власть которая должна защищать. а не помогать терористам.
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9 час.
Silver Kont
Нет, жид вонючий... из тех, кто за хохлобандеровцев...
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3 час.
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