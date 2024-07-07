На выставке «Мой Петербург» пройдут мероприятия молодежного пространства «Альтернатива»

13 июля в 15 часов, вход свободный Выставка «Мой Петербург» приглашает петербуржцев принять участие в мероприятии, которое проведет 13 июля молодёжное пространство «Альтернатива» и его хедлайнер Kambulat.
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