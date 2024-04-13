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Япония обвинила Россию в «ядерной угрозе»

Япония обвинила Россию в «ядерной угрозе»

На заседании Совета безопасности ООН по вопросу Украины заместитель постоянного представителя Японии при организации Мицуко Сино, не упомянув, что США устроили ядерную бомбардировку японских городов, заявила, что власти Японии «не смирятся с российской ядерной угрозой», которая может повлечь за собой повторение Хиросимы и Нагасаки.

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