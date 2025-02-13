Михеев об обмене из «Ванкувера»: «После прошлого сезона уже готовился к этому, доверия не чувствовал. Ни на кого зла не держу. Если уж Гретцки поменяли, то это может произойти с каждым»

— Как восприняли обмен в «Чикаго»? И правда ли, что перед тем вы сняли запрет на обмены, который был у вас в контракте с «Ванкувером», а клуб официально дал добро на контакты с другими командами? — После окончания прошлого сезона я уже понимал, что будет происходить, и готовился к этому.