"Все только начинается". Пригожин наконец-то прервал молчание

"во имя величия России" , - не надо было с фронта уходить. Гусь обосрался , сейчас пытается отмыться.

Людмила Голованова

Пригожин,безусловно, умнейший чел. Но он выбрал не то время для выяснения отношений. И м/д ним и Путиным, знак равенства (увы!) Не поставишь.заболел звездняком. Теперь его лечат.