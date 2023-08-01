Тут Евгений Пригожин наконец-то прервал длительное молчание. За последние несколько дней дал целых два развёрнутых комментария по поводу ситуации в Нигере и насчет будущего "оркестра".
"Все только начинается". Пригожин наконец-то прервал молчание
Комментарии
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Любовь Петренко
Особенно Песковых.
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1 д.
michail kos
"во имя величия России" , - не надо было с фронта уходить. Гусь обосрался , сейчас пытается отмыться.
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20 час.
Людмила Голованова
Пригожин,безусловно, умнейший чел. Но он выбрал не то время для выяснения отношений. И м/д ним и Путиным, знак равенства (увы!) Не поставишь.заболел звездняком. Теперь его лечат.
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3 час.
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