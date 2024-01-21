6 новогодних дизайнов ногтей, которые вы можете легко сделать дома

Эти праздничные новогодние маникюры может сделать каждыйОбернуть руки вокруг горячего напитка — обязательное условие праздничного сезона, а фактор милой и уютной атмосферы значительно возрастает, когда на руках появляется весёлый новогодний маникюр.
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