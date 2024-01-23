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Закон, порядок, государство

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Когда отступят мороз и сильный ветер в Уссурийске, рассказали синоптики

Когда отступят мороз и сильный ветер в Уссурийске, рассказали синоптики

Циклон принес в Приморье порции холода, в регионе воцарилась морозная погода с ощутимым ветром. Уже к концу недели синоптики прогнозируют изменение общей метеокартины.

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