В США заявили, что продолжат военное сотрудничество с Грузией

Global Look Press/Kulumbegashvili Tamuna/Xinhua США продолжат военное сотрудничество с Грузией, несмотря на отмену совместных учений, заявил в ходе брифинга 16 июля пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер.
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