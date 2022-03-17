Решение принято: миллионам россиян поднимут зарплату в ближайшее время. Кто в списках

Миллионам россиянам поднимут зарплату в ближайшее время. Кроме этого, увеличатся: минимальный размер оплаты труда, величина прожиточного минимума, все социальные выплаты, в том числе пенсии.
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