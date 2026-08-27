В Смоленской области госавтоинспекторы пресекли перевозку партии сигарет без специальной маркировки

Сотрудники отделения Госавтоинспекции МО МВД России «Починковский» в ходе обеспечения безопасности дорожного движения на 7-м километре автодороги «Хиславичи – Монастырщина» остановили автомобиль под управлением 55-летнего водителя.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии