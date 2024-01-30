Правоохранители отреагировали на убийство собак и браконьерство у «Хмелиты»

Ранее в этом же районе Смоленской области выявили факты живодёрства со смертельным исходом Правоохранительные органы проводят проверку по фактам обнаружения двух убитых браконьерами животных, в том числе самца лося в Вяземском районе Смоленской области.
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