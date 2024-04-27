МИД Китая: Пекин не является ни создателем украинского кризиса, ни его стороной

США следует прекратить вводить санкции в отношении китайских предприятий Китай не является ни создателем кризиса на Украине, ни его стороной, поэтому США следует прекратить без разбора вводить односторонние санкции в отношении китайских предприятий, заявил глава департамента Северной Америки и Океании МИД КНР Ян Тао после визита госсекретаря США Энтони Блинкена в Китай.