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GM unionized workers in Canada approve new three-year contract

GM unionized workers in Canada approve new three-year contract

Members of the labor union representing 4,600 General Motors employees in Canada have ratified a new three-year deal that includes wage increases.

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