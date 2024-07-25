Власти могут ввести ограничения на продажу сим-карт россиянам

Российские власти допускают возможность количественного ограничения на сим-карты для россиян. Соответствующие поправки могут быть добавлены к инициативе, предусматривающей ограничение оборота таких карт для иностранных граждан, узнал "Коммерсантъ".
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