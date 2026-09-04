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В России предложили оплачивать больничный одиноким матерям без лимитов по дням

В России предложили оплачивать больничный одиноким матерям без лимитов по дням

Сейчас лимит составляет от 45 до 90 дней в зависимости от возраста и диагноза ребенка Фракция ЛДПР инициировала снятие ограничений на выплату пособия по временной нетрудоспособности для одиноких матерей, которым приходится ухаживать за заболевшим ребенком.

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