В России предложили оплачивать больничный одиноким матерям без лимитов по дням

Сейчас лимит составляет от 45 до 90 дней в зависимости от возраста и диагноза ребенка Фракция ЛДПР инициировала снятие ограничений на выплату пособия по временной нетрудоспособности для одиноких матерей, которым приходится ухаживать за заболевшим ребенком.
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