В Оренбургской области член Общественного совета стала участницей акции «Один день с инспектором ПДН»

В рамках акции «Один день с инспектором ПДН», приуроченной к 90-летию подразделения, член Общественного совета Отдела МВД России по Курманаевскому району Лариса Фомина погрузилась в будни работы лейтенанта полиции Анастасии Дерзовой.
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