Впервые за пределами Китая: предсерийный рамный внедорожник уже в России

В команду BAW Russia поступил один из предсерийных прототипов – всего их изготовлено два. Трехдверный внедорожник отправят на испытания, причем это первый случай, когда новинка оказалась за рубежом, вдали от китайского завода.
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