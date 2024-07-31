«Про Жана Рено мы не знаем, убийца он или добрый дедушка»

Суперхит «Отпуск не по-детски» 1 августа выходит в российский прокат. Во Франции это пятый по кассе национальный фильм года, а если брать общий бокс-офис, то комедия занимает 13-е место, между «Вонкой» и «Плохими парнями».
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