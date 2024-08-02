Жители Кощина с 2023 года жалуются на мутную воду

Суд обязал руководство поселение привести воду к санитарным нормам Представители регионального Роспотребнадзора обратились в Смоленский районный суд с иском к МУП «Кощинское», учредителем которого является Кощинское сельское поселение Смоленского района.
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