Этот день в истории.

Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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  • Ксения Фотина
    Будет сложно настоять именно на таком варианте решения проблемы с оставшимися в живых укро свинарями, но и по другому...Кто будет кормить...
  • Наталья Изъюрова
    Очень бы хотелось, чтобы перспективы, описаные в статье сбылись!!! Надеемся)Кто будет кормить...
  • Мария
    А СВО при чём?Кто будет кормить...

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Госпожа  М.  Юденич    напоминает  об    исторических    параллелях.17 февраля 2024Главком ВСУ Сырский объявил о сдаче Авдеевки17 февраля  1944Войска   1-го и 2-го Украинских фронтов полностью разгромили корсунь-шевченскую группировку Вермахта, одержав абсолютную победу в операции, которая стала частью стратегического наступления советских войск на Правобережной Украине.

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